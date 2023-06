Reprodução YouTube Bolsonaro antes de embarcar em avião fala sobre julgamento no TSE que pode torná-lo inelegível

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que desconhece os motivos que levaram ao adiamento do julgamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre o processo que pode resultar em sua inelegibilidade .

O ex-presidente este hoje pela manhã na abertura da Transposul, evento organizado pelo setor de transporte e logística, que acontece esta semana na capital gaúcha.

Bolsonaro chegou a negar conhecimento sobre minuta encontrada na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres e acrescentou ao jornal O Globo: 'Golpe não tem papel, tem fuzil'.

Antes de embarcar para Porto Alegre, Bolsonaro foi entrevistado pelo jornal Folha de S. Paulo sobre o mesmo tema. Em um trecho da entrevista publicada no Youtube, o ex-presidente questinou onde há crime no contexto da reunião com os embaixadores.

"Qual a principal acusação contra mim. Reunião com os embaixadores. Isso é crime? Dois meses antes dessa reunião, o ministro Edson Fachin também se reuniu com embaixadores", argumentou.

A análise da ação movida pelo PDT estava programada para hoje, mas foi suspensa pelo ministro Alexandre de Moraes.

Ao comentar sobre o caso às jornalistas na capital gaúcha, o ex-presidente negou qualquer conspiração contra a democracia e ironizou o julgamento no TSE ao comentar suposta "minuta do golpe" encontrada na residência do ex-ministro da Justiça Anderson Torres.

"Eu não tinha conhecimento da existência de um suposto plano golpista encontrado na residência do ex-ministro Anderson Torres. Não há respaldo jurídico para um golpe. Um golpe é quando se arromba uma porta e aponta-se uma arma na cara, meu Deus do céu. Golpe não se trata de papéis, mas de armas de fogo. Dá para entender isso?", disse.

