redacao@odia.com.br (IG) O ataque aconteceu na última segunda-feira (19), deixando dois adolescentes mortos

Um estudo publicado pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) , fez o levantamento dos ataques ocorridos em escolas nos últimos 21 anos. Ao todo, foram 30 ataques, sendo os autores alunos ou ex-alunos. O estudo não contabilizou o último atentado ocorrido em Cambé, no Paraná, que deixou dois adolescentes mortos.



Segundo o levantamento feito, a maior parte dos casos foram registrados em escolas públicas — sendo duas delas militarizadas. Ao todo, os ataques atingiram 13 estaduais, 12 municipais e 6 particulares. Trinta e seis pessoas foram mortas nos ocorridos.

O estudo revela que mais da metade dos ataques foram realizados apenas entre fevereiro de 2022 e maio de 2023. Do total de ataques, 14 foram feitos com o uso de armas de fogo e 13 com armas brancas. Dos casos registrados com arma de fogo, seis jovens tinha o equipamento em casa.

As autoras do estudo, Telma Vinha e Cleo Garcia, que integram o Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral, ligado a instituições como Unicamp e Unesp, mostram que não há uma motivação evidente nos casos. Além disso, conseguem analisar que a maior parte dos ataques não estão concentradas em regiões muito vulneráveis.

O grupo de estudos fez uma correlação entre os casos, a letalidade a disponibilização de armas de fogo no território brasileiro. Eles analisaram junto os dados divulgados pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública e do Instituto Sou da Paz. Segundo os números, nos últimos quatro anos cresceu em 473% as licenças para o uso de arma de fogo no Brasil.

O levantamento, segundo as pesquisadoras , visa mostrar os pontos em comum nos caso, e, assim, trabalhar em uma política de maior controle de armas de fogo e regulação das plataformas digitais para não circular livremente os discursos de ódio. Além disso, conseguir construir um protocolo de prevenção, adequado para os diferentes tipos de escolas.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.