Reprodução / Reuters - 20/06.2023 Autoridades ucranianas disseram que Kiev foi atingida por ataques a drones durante a madrugada

Durante a madrugada desta terça-feira (20), a Rússia realizou ataques a alvos militares e contra a infraestrutura ucraniana, inclusive na capital, Kiev, e na cidade de Lviv, informaram as autoridades da Ucrânia.

O país disse ter abatido 32 dos 35 drones de fabricação iraniana usados nos ataques. De acordo com os oficiais, eles foram lançados da região russa de Bryansk e do Mar de Azov.

O governador regional Maksym Kozytskiy, membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), disse que mais uma "instalação extremamente importante" foi atingida em Lviv. Ele, porém, não deu maiores detalhes sobre qual infraestrutura foi afetada, segundo a agência de notícias Reuters .

As autoridades russas não mencionaram baixas durante os ataques aéreos noturnos. No Telegram , a Força Aérea do país disse que as defesas aéreas estiveram em ação na maior parte das regiões da Ucrânia.

"No entanto, a principal direção de ataque dos drones iranianos foi a região de Kiev. Mais de duas dúzias de Shaheds foram destruídos aqui", afirmou no aplicativo de mensagens.

Conforme a Reuters , o gabinete do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que os drones atacaram a região de Kiev em várias ondas, com o alerta durante mais de quatro horas.

Segundo os relatos, diversos prédios comerciais e administrativos, além de casas particulares, foram danificados no ataque.

Além disso, o Ministério da Energia do país informou que os destroços da queda dos drones danificaram as linhas de eletricidade em Kiev e na região de Mykolaiv, deixando centenas de moradores sem luz.

O chefe da administração militar de Zaporizhzhia, Yuriy Malashko, disse que a Rússia tinha como alvo a infraestrutura de telecomunicações e as propriedades agrícolas.

