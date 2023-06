Reprodução Criança é morta durante ataque em escola no Paraná

Um adolescente de 16 anos baleado durante um ataque no Colégio Estadual Helena Kolodyem, em Cambé na manhã desta segunda-feira (19) está em "estado gravíssimo" e esperando por uma vaga no centro cirúrgico do Hospital Universitário de Londrina.

O hospital informou ao iG que ele chegou com vida na unidade e respira com ajuda de aparelhos.

O ataque foi provocado por um ex-aluno de 21 anos, que foi preso pela Polícia Militar. Ele foi até a direção da escola para pedir documentos, quando realizou os disparos. No ato, ele baleou uma menina, que não resistiu e morreu no local.

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná informou ao iG que o autor do crime foi à escola para buscar o histórico escolar. Segundo a Capitã Luisiana, o ex-aluno apresenta quadro de esquizofrenia.

Além do adolescente, uma menina também foi baleada no ataque. Ela morreu no local e não teve a idade divulgada até o momento.

Inicialmente, o adolescente de 16 anos foi levado ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cambé, mas foi transferido para o Hospital Universitário de Londrina.

