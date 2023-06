Reprodução/Twitter Colégio Estadual Professora Helena Kolody

O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), decretou luto oficial de três dias pela morte de uma aluna nesta segunda-feira (19), vítima de um tiroteio no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, no norte do estado. A identidade da vítima não foi revelada.



O autor do disparo é um ex-aluno da instituição de ensino, de 21 anos. Ele foi preso e encaminhado para uma delegacia em Londrina.

Outro aluno, que não teve a identidade revelada, também foi atingido na cabeça por um dos tiros. Ele está em estado grave no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cambé.

Reportagem em atualização*