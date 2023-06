redacao@odia.com.br (O Dia) Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).





O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) falou a respeito do julgamento que está enfrentando no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em um evento em Jundiaí (SP) no último sábado (17).

Se a acusação for julgada como válida, o ex-presidente se tornará inelegível. A votação ocorrerá nesta quinta-feira (22).

“Nós temos esse problema agora. Até mesmo uma condenação de inelegibilidade, porque me reuni com embaixadores antes do período eleitoral. Vamos enfrentar isso no dia 22 agora, já sabemos aí que os indicativos não são bons, mas eu estou tranquilo [...] Não vamos nos apavorar com o resultado que vier. Obviamente a gente não quer perder os direitos políticos. A gente quer continuar vivo contribuindo com o país” , disse Jair Bolsonaro aos apoiadores presentes.

O ex-presidente é alvo de uma ação do PDT que o acusa de abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação durante uma reunião com embaixadores, em julho de 2022.