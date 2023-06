Reprodução Marcos do Val e Jair Bolsonaro

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Federal (PF) ouça depoimentos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de Daniel Silveira (PTB-RJ), no inquérito que investiga o senador Marcos do Val (Podemos-ES).

A investigação está relacionada aos relatos do senador sobre um suposto plano golpista que envolveria Bolsonaro e o ex-deputado federal Daniel Silveira. Desde que afirmou ter sido coagido a tentar incriminar Moraes, o parlamentar mudou de versão várias vezes.





A Polícia Federal argumentou, em pedido ao ministro, que dados extraídos do celular de Marcos do Val, em fevereiro, apresentaram elementos indicativos de suposta participação do parlamentar em associação criminosa, junto a Daniel Silveira, para o suposto cometimento de atos antidemocráticos. Ontem (15), uma operação cumprindo mandados de busca e apreensão contra Marcos do Val foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes. Contudo, o magistrado negou um pedido da PF para que Do Val fosse preso, conforme mostrou a GloboNews .