Reprodução: Agência Brasil Jair Bolsonaro (PL)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu desculpas neste domingo (18) pelas declarações com informações falsas sobre as vacinas da Pfizer. O discurso pseudoinformativo aconteceu no último sábado (17) durante um evento em Jundiaí.

No evento, o ex-mandatário afirmou que as vacinas de RNA da Pfizer seriam compostas de óxido de grafeno, e que esse material ficaria acumulado em "testículos e ovários". Bolsonaro estava acompanhado do ex-ministro da Ciência e Tecnologia e hoje senador, Marcos Pontes (PL).

"Em relação a uma conversa no dia de ontem sobre a existência de óxido de grafeno na vacina de tecnologia mRNA, houve um equívoco da minha parte. Como é de conhecimento público sou entusiasta do potencial de emprego do óxido de grafeno, por isso inadvertidamente relacionei a substância com a vacina, fato desmentido em agosto de 2021. Mais uma vez lamento o falado e peço desculpas", publicou Bolsonaro no Facebook neste domingo.

As falas do ex-chefe do Executivo fizeram a Agência Nacional de Vigilância Sanitária reafirmar os benefícios das vacinas e desmentir que elas continham grafeno.

"Nenhuma vacina aprovada possui grafeno ou materiais desconhecidos. Empresas devem divulgar os componentes de vacinas na bula, conforme regras da Anvisa", comunicou a Anvisa.

