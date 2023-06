redacao@odia.com.br (Agência Brasil) Rio Grande do Sul e Santa Catarina foram os estados mais atingidos

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , se pronunciou sobre os casos de alagamento ocorridos no Brasil , além do ciclone que atingiu a região Sul. No perfil oficial do Twitter, Lula disse que manifesta toda a "solidariedade" aos atingidos e que o governo segue disposto para "dar o apoio aos governos estaduais e prefeituras".



Lula ressaltou os problemas que foram vistos, como a grave situação dos "hospitais, casas, escolas e equipamentos públicos", que encontram-se inundados por conta das fortes chuvas .

O presidente reforçou que a população fique atenta às orientações dadas pela Defesa Civil, para este momento em que o país passa com as fortes chuvas.

Pernambuco e São Paulo também estão enfrentando fortes chuvas nesta semana. Me solidarizo com as famílias e peço a atenção de todos às orientações da Defesa Civil. — Lula (@LulaOficial) June 16, 2023

Na noite da última quinta-feira (15), um ciclone extratropical atiungiu as regiões Sul e Sudeste. O resultado foram fortes chuvas, principalmente nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, provocando alagamentos e fechamentos de algumas estradas.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já havia alertado para um grande risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas, principalmente nas cidades litorâneas. É esperado que chova a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia em São Paulo. No litoral de Santa Catarina e no norte do Rio Grande do Sul, as projeções variam de 200 a 300 mm.

Além disso, foram registrados pelo MetSul, rajadas de vento ao redor de 70 km/h em Porto Alegre já nesta sexta-feira (16).População em cidades da encosta deve IMEDIATAMENTE buscar terreno alto. É situação de extremo perigo à vida", diz o alerta do instituto

