Reprodução: redes sociais - 16/06/2023 Ciclone no Rio Grande do Sul

Uma pessoa morreu por conta das tempestades causadas pelo ciclone extratropical que atinge a região Sul e Sudeste desde quinta-feira (15). A vítima sofreu uma descarga elétrica na cidade de São Leopoldo. A morte foi confirmada pelo governo do estado nesta sexta-feira (16).

"Cerca de 200 bombeiros e 800 policiais militares atuam em todo o estado. Até o momento, uma morte foi confirmada em São Leopoldo. O governador reforça a preocupação com a vida de todos os gaúchos e pede que a população siga as orientações da Defesa Civil", diz comunicado do governo do Rio Grande do Sul.

Na cidade onde a vítima morreu, choveu 246 milímetros nas últimas 24 horas.





Ontem (15), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alertou para um grande risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas, principalmente nas cidades litorâneas. É esperado que chova a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia em São Paulo. No litoral de Santa Catarina e no norte do Rio Grande do Sul, os acumulados variam de 200 a 300 mm.

Segundo o MetSul, a meteorologia registrou rajadas de vento ao redor de 70 km/h em Porto Alegre já nesta sexta-feira (16). Eles alertam ainda que a chuva se mantenha até 400 mm ou 500 mm na encosta da Serra, no Litoral. "População em cidades da encosta deve IMEDIATAMENTE buscar terreno alto. É situação de extremo perigo à vida", diz o alerta.

Em atualização...

