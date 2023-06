redacao@odia.com.br (IG) Alckmin recebeu um título de Honoris Causa da Universidade

o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento , Geraldo Alckimin (PSB), participou de um evento nesta sexta-feira (16), na Universidade de Taubaté ( Unitau ), como parte do 14º Encontro Educacional da Associação das Instituições Municipais de Ensino Superior de São Paulo.



No encontro, foram discutidos questões acerca do ensino superior no Brasil, bem como a agenda prevista para o setor. Alckmin foi um dos palestrantes, e explicou qual a importância do ensino para que haja um desenvolvimento econômico. além disso, trouxe detalhes sobre programas que a União tem desenvolvido para o acesso ao ensino superior — como a correção de bolsas estudantis.

A reitora da Unitau, Nara Fortes, pediu para que o vice-presidente incluísse a universidade no programa, para que recebessem mais fomento para as pesquisas. "Nós gostaríamos de estar nos grupos de discussão, na formação de professores, trabalhar a permanência do aluno na instituição […] Gostaríamos de ser reconhecidos, porque sempre se fala em Universidades Estaduais, Federais e privadas. E as municipais?".

O ministro disse que acredita que as Universidades Municipais são de extrema importância para o apoio da União, para que mais pessoas consigam ter acesso ao ensino universitário. "O governo [federal] não tem condição de fazer tudo. E quanto mais a gente tiver municípios que possam expandir o ensino universitário, melhor”.

Essa não é a primeira vez que Alckmin esteve na Unitau . Em 1977, ele se graduou na universidade. Nesta sexta-feira, a instituição concedeu o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade, que é entregue a pessoas de destaque.

Alckmin deve seguir cumprindo a agenda no interior paulista.



