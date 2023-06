Reprodução Dentista Evelyn Karoline Santos, de 28 anos, foi a terceira vítima confirmada por febre maculosa

A dentista Evelyn Karoline Santos morreu aos 28 anos de febre maculosa. Ela chegou a procurar um hospital para tratar os sintomas, mas recebeu o diagnóstico de dengue e foi orientada a repousar em casa. Ela morreu na última quinta-feira (8), um dia após embarcar para uma viagem internacional que havia marcado de Dia dos Namorados.

A morte de Evelyn foi confirmada como sendo por febre maculosa nessa terça-feira (13) pelo Instituto Adolfo Lutz, referência na área. Ela foi a terceira vítima da doença em Campinas (SP).

A dentista apresentou sintomas como febre, cefaleia, choque e crise convulsiva logo no início, em 3 de junho. Ela foi internada no dia 7 e morreu no dia seguinte. As três vítimas da doença foram infectadas no mesmo local, na Fazenda Santa Margarida, e apresentaram sintomas dias depois.

O marido de Evelyn, Marcelo Borges, afirmou que foi o primeiro a ficar doente, mas melhorou após ficar dois dias de cama. A esposa, por outro lado, foi a um hospital municipal no domingo (4) depois de apresentar dores nas articulações e febre de 40ºC.

"No hospital, ela fez exame de sangue e a única coisa que deu foi uma alteração nas plaquetas, que estava entre 122 mil e 125 mil. Trataram como dengue e mandaram para casa. Não foi investigado a fundo se era [dengue] mesmo ou não", afirmou Marcelo ao jornal Metrópoles .

Na segunda (5), Marcelo relatou que ela voltou a procurar atendimento médico, mas dessa vez em um hospital privado. Na ocasião, um dos médicos disse ter "certeza" que Evelyn estava com dengue, mas dois testes foram feitos e deram negativo para a doença, segundo o marido.

"O médico falou que não era nada alarmante e poderia ir para casa. Eu questionei várias vezes o que poderia ser e a resposta que tive foi: 'Pode ser muita coisa. Vai para casa e faz repouso'", acrescentou Marcelo.



Ela decidiu ir a um terceiro hospital na terça (6), mas teve uma convulsão dentro do carro a caminho da unidade de saúde. O marido disse ter feito massagem cardíaca na mulher até chegar no local, onde ela foi internada em estado grave. Dois dias depois, ela morreu.

Além de Evelyn, as primeiras vítimas foram um casal de namorados, uma mulher de 36 anos e um homem de 42 anos. A morte de uma adolescente de 16 anos também está sendo investigada por suspeita da doença.

