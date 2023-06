Pixabay Possível morte por febre maculosa é investigada em Campinas (SP)

A Secretaria Municipal de Saúde de Campinas (SP) investiga o caso de uma morte por febre maculosa de uma mulher de 28 anos, Hortolândia. Ela esteve no mesmo evento que a dentista Mariana Giordano, que teve a morte confirmada pela doença, segundo a secretaria.

Além de Mariana, o namorado dela, o piloto de automobilismo Douglas Costa, também morreu com sintomas sugestivos de febre maculosa.

O evento em questão aconteceu em Campinas, em 27 de maio, na Fazenda Santa Margarida, no Distrito de Joaquim Egídio. O local é investigado como o provável em que as vítimas contraíram a infecção. As três pessoas morreram no mesmo dia, em 8 de junho.

A secretaria informou que os exames dos dois pacientes estão em andamento pelo Instituto Adolfo Lutz.

*Em atualização

