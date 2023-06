Montagem iG/Reprodução/Redes sociais - 14.06.2023 A dentista Mariana Giordano, o piloto Douglas Costa e a também dentista e ex-professora Evelyn Santos morreram de febre maculosa após ir ao mesmo evento no interior de SP

A Secretaria de Saúde de Campinas, no interior de São Paulo, confirmou três mortes por febre maculosa na região após um evento em uma fazenda no distrito de Joaquim Egídio, no dia 27 de maio. A pasta apura, ainda, o óbito de uma adolescente de 16 anos, que morreu na noite desta terça-feira (13), que também estava na festa e pode ser mais uma vítima da doença.

De acordo com o Ministério da Saúde, "a febre maculosa é uma doença infecciosa, febril aguda e de gravidade variável" , ou seja, ela pode apresentar sintomas clínicos de formas leves e graves "com elevada taxa de letalidade" . Causada por duas bactérias do gênero Rickettsia, a transmissão da doença ocorre por picada de carrapato, em especial, aquele que é conhecido como carrapato estrela.

Veja quem eram as vítimas da doença

Mariana Giordano

A biomédica e dentista, de 36 anos, morreu, no dia 8, cerca cinco dias após começar a apresentar os primeiros sintomas, em 3 de junho. Segundo o boletim médico, Mariana apresentava sintomas de febre, manchas avermelhadas pelo corpo e dores. Ela e o namorado Douglas Costa, que também morreu vítima da doença, tinham visitado duas áreas rurais de Campinas, além de Monte Verde, em Minas Gerais.

"A Secretaria de Estado da Saúde informa que o Instituto Adolfo Lutz confirma o diagnóstico de febre maculosa de M.G.P., 36 anos, biomédica e dentista, que morreu subitamente em São Paulo após ser internada apresentando febre e dores de cabeça que se iniciaram no dia 03 de junho de 2023", diz a nota divulgada nesta segunda-feira (12), que confirma a morte da dentista pela doença.

Reprodução/Redes Sociais - 14.06.2023 Mariana Giordano tinha 36 anos

Douglas Costa

Piloto automobilístico e empresário, de 42 anos, era namorado de Mariana Giordino e morreu no mesmo dia da companheira, após ser internado no dia 7 de junho com sintomas da doença. Douglas foi internado em um hospital privado da cidade de Jundiaí e, em um primeiro momento, a equipe médica, considerando os sintomas apresentados, notificou o caso como suspeita de dengue, febre maculosa e leptospirose.

“Este é o primeiro caso registrado de febre maculosa, neste ano, em Jundiaí. Em 2021 e 2022, um caso foi registrado em cada ano, sem óbitos. A Prefeitura de Jundiaí, de maneira permanente, realiza trabalho de orientação e esclarecimento sobre febre maculosa, visto que a bactéria causadora da doença é endêmica no Estado de São Paulo. O manejo permanente em áreas públicas onde há circulação de animais hospedeiros de carrapatos (capivaras, bois e cavalos) é intensificado no período de inverno e seca, quando há maior risco de parasitismo, em decorrência da maior presença das formas imaturas desses artrópodes. Os espaços também recebem placas de alerta sobre a ocorrência de carrapatos, exigindo a maior atenção da população. Além disso, periodicamente, a equipe Vigilância em Saúde Ambiental acompanha o nível de infestação por carrapatos nessas áreas”, afirmou, em nota, a Secretaria de Saúde do município.

Reprodução O piloto de Jundiaí (SP), Douglas Costa morreu após sintomas de febre e dor

Evelyn Santos

Moradora de Hotolândia, no interior de São Paulo, Evelyn Santos, de 28 anos, trabalhava como dentista e era ex-professora assistente em uma faculdade de odontologia. Noiva há 8 meses, a dentista também morreu no dia 8 de junho e teve a morte por febre maculosa confirmada pelo Instituto Adolf Lutz nesta terça-feira (13). Ela estave presente no evento onde Douglas Costa e Mariana Giordino estavam, no Distrito de Joaquim Egídio.

Reprodução Dentista Evelyn Karoline Santos, de 28 anos, foi a terceira vítima confirmada por febre maculosa

Além dos três óbitos confirmados pela doença, a Secretaria de Saúde de Campinas apura a morte de uma adolescente de 16 anos que estava internada com suspeita da doença e morreu na noite desta terça-feira (13). Ela foi hospitalizada no dia 9 de junho e, dias antes, esteve na festa onde as três vítimas da doença estavam no dia 27 de maio.



Mortes por febre maculosa no país até o início de junho, segundo Ministério da Saúde:

2020: 191 casos

2021: 231 casos

2022: 190 casos

2023: 48 casos

Veja quais os principais sintomas da doença

Febre

Dor de cabeça intensa

Náuseas e vômitos

Diarreia e dor abdominal

Dor muscular constante

Inchaço e vermelhidão nas palmas das mãos e sola dos pés

Gangrena nos dedos e orelhas

Paralisia dos membros inferiores (pernas) que sobe até os pulmões, causando paragem respiratória

