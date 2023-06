Reprodução O piloto de Jundiaí (SP), Douglas Costa, e a namorada, Mariana Giordano, morreram após terem sintomas de febre e dor

O empresário e piloto de Fórmula C300 de Jundiaí (SP), Douglas Costa, e sua namorada, Mariana Giordano, vieram a óbito após apresentarem sintomas de febre, dor e erupções vermelhas no corpo. A informação foi divulgada na sexta-feira (9) pelas autoridades de saúde da cidade.

De acordo com a Vigilância Epidemiológica de Jundiaí (SP), a morte do empresário de 42 anos, notificada ao órgão na quinta-feira (8), está sendo investigada como suspeita de dengue, febre maculosa e leptospirose.

Douglas Costa estava internado em um hospital particular da cidade

A dentista Mariana Giordano recebeu atendimento em um hospital da capital paulista, mas não resistiu aos sintomas.

A Prefeitura de Jundiaí não informou se haverá uma investigação sobre a causa da morte. Mariana apresentou os mesmos sintomas que Douglas, e também há suspeitas de dengue, febre maculosa e leptospirose.

O corpo do empresário foi sepultado no Cemitério de Itupeva (SP) na quinta-feira (9). Já o corpo da dentista foi enterrado na capital paulista.

Investigação

Segundo o registro de notificação do falecimento de Douglas, os sintomas começaram no dia 3 de junho, incluindo febre, dores no corpo e erupções cutâneas, progredindo para um quadro mais grave.

O casal passou dias antes por uma área rural de Campinas (SP) -- antes do dia 3 de junho -- eles também estiveram em Monte Verde (MG) nos dias 3 e 4 de junho.

As amostras biológicas coletadas das vítimas serão enviadas ao Instituto Adolpho Lutz nesta segunda-feira (12) para a realização de um diagnóstico que possa determinar a causa das duas mortes.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.