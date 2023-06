Agência Brasil - 12.06.2023 A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, se encontrou com o atual presidente no Brasil

A presidente da Comissão Europeia , Ursula Von Der Leyen , visitou o Brasil nesta segunda-feira (12), e participou de uma reunião bilateral com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O encontro ocorreu no Palácio do Planalto, em Brasília, e discutiu sobre os instrumentos adicionais nos acordos da União Europeia com o Brasil.



Lula disse durante uma coletiva de imprensa, logo após a conversa com Ursula , que possui algumas preocupações com os instrumentos adicionais, bem como o aumento das obrigações e das imposições de sanções, caso haja o descumprimento.



“Expus à presidente Van Der Leyen as preocupações do Brasil com o instrumento adicional ao acordo apresentado pela União Europeia em março deste ano, que amplia as obrigações do Brasil e as torna objeto de sanções em caso de descumprimento”.

O presidente acrescenta que "a premissa que deve existir entre parceiros estratégicos é a da confiança mútua e não de desconfiança e sanções”.

Dentre os assuntos discutidos na reunião está os acordos feitos entre os blocos econômicos Mercosul e União Europeia . Ursula afirmou que ambos os líderes acreditam que é necessário a concluir o acordo firmado entre os blocos, que vem sendo discutido desde 1999, e foi assinado em 2019. Vale ressaltar que ele necessita ainda de ratificações dos países.

A presidente da Comissão Europeia crava que o bloco tem "a ambição de terminar o quanto antes, o mais tardar até o final do ano".

Além disso, foram discutidos assuntos como o das mudanças climáticas. Segundo Lula , eles concluíram que há a necessidade de uma reformulação da governança global e das expectativas criadas sob a presidência brasileira no G20. "Indiquei que nossas prioridades incluirão o desenvolvimento sustentável, centrado no combate à mudança do clima, à pobreza e à desigualdade”, afirmou.

O presidente completa: "O planeta não suporta mais as pressões de uma globalização predatória do ponto de vista ambiental, social e econômico. Essa preocupação levou o Governo brasileiro a sediar em Belém, em agosto próximo, a Cúpula dos Países Amazônicos.”

Vale ressaltar que Ursula anunciou o investimento de 20 milhões de euros no Fundo Amazônico , além de 2 bilhões de euros para a produção de hidrogênio verde para o Fundo Amazônico.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.