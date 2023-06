Agência Brasil A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, se encontrou com o atual presidente no Brasil

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou durante um encontro com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) um investimento de 20 milhões de euros para o Fundo Amazônia , o equivalente a cerca de R$ 105 milhões.

O encontro entre os dois líderes ocorreu no Palácio do Planalto e abordou diversas iniciativas relacionadas à proteção do meio ambiente, combate ao aquecimento global, investimento em energia renovável, acordos comerciais e a situação da guerra na Ucrânia.

Além do investimento no Fundo Amazônia , foram destinados outros 2 bilhões de euros, aproximadamente R$ 10 bilhões, para apoiar a produção brasileira de hidrogênio verde, com foco na eficiência energética na indústria.

Mas ainda faltam detalhes a serem divulgados sobre esse projeto denominado Global Gateway

O bloco europeu também planeja investir 10 bilhões de euros na América Latina e no Caribe por meio do projeto Global Gateway, que visa o desenvolvimento de infraestrutura com foco na adaptação climática e sustentabilidade. O valor destinado especificamente ao Brasil não foi informado.

Lula criticou políticas liberais europeias e americanas com relação ao meio ambiente

Durante o pronunciamento, von der Leyen destacou a união de esforços contra as mudanças climáticas, enquanto Lula ressaltou o desejo de reindustrialização do Brasil e criticou as políticas europeias e americanas, mencionando o reconhecimento tardio da importância da ação do Estado em políticas industriais após ciclos de liberalismo exagerado.

O presidente também abordou questões geopolíticas, mencionando a necessidade de mais diplomacia e menos intervenções armadas em países como Ucrânia, Palestina e Iêmen . Ele defendeu a aplicação dos princípios do Direito Internacional de forma não seletiva, ressaltando a importância da paz nessas regiões.

Lula expressou sua preocupação em relação ao acordo comercial União Europeia-Mercosul , pedindo que ele não traga sanções que possam prejudicar a competitividade da indústria nacional.

Von der Leyen busca fortalecer os laços com a América Latina, e além do encontro com Lula, ela também se reunirá com os presidentes da Argentina, Chile e México nos próximos dias.

União Europeia está em busca de alternativas que reduzam sua dependência comercial com a China

A União Europeia busca estabelecer parcerias com países que compartilham ideias semelhantes para garantir fontes alternativas de comércio e minerais essenciais para sua transição verde, reduzindo sua dependência da China.

Bruxelas, capital sede da UE, sediará uma cúpula com mais de 30 líderes da América Latina e do Caribe em julho. O encontro tem como objetivo impulsionar a nova agenda amebiental dos países europeus com os países representantes.

A agenda inclui o acordo comercial União Europeia-Mercosul, que, embora tenha sido fechado em 2019, ainda possui questões pendentes relacionadas principalmente ao desmatamento na Amazônia e ao mercado agrícola interno europeu. Atualmente, o Mercosul é composto pela Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.

