Reprodução/Ministério dos transportes Aeroporto Internacional das Cataratas, em Foz do Iguaçu, Paraná.

Agentes da Polícia Federal foram acionados devido a uma ameaça de bomba em voo do Paraná até Santiago, no Chile. O incidente ocorreu no Aeroporto Internacional das Cataratas, em Foz do Iguaçu, neste domingo (11).

O acionamento foi feito após um dos passageiros do voo ter dito à uma comissária, durante o embarque, que estava com uma bomba na mochila. Assim que as equipes chegaram, foram iniciados os protocolos de segurança e de gerenciamento de crise.

O aeroporto foi fechado para pouso e decolagem, e os outros passageiros foram retirados do avião. A aeronave foi direcionada até um local afastado para avaliação da equipe antibombas.

Segundo a PF, o homem trabalha no ramo da hotelaria e estaria viajando a serviço. Ele foi preso em flagrante pelo crime de expor a perigo a aviação. Caso seja condenado, poderá pegar até cinco anos de prisão.

Após a inspeção do avião, nenhuma ameaça de objeto explosivo foi encontrada, e o aeroporto foi reaberto para pousos e decolagens.