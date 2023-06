paz.ca / Wikimedia Commons Ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi

O ex-primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, morreu, aos 86 anos, na madrugada desta segunda-feira (12) no hospital de San Raffaele, em Milão. A morte foi confirmada por pessoas próximas ao político à agência de notícias Reuters.

Segundo a mídia italiana, Berlusconi estava acompanhado de sua esposa Marta Fascina e seus filhos na unidade hospitalar onde faleceu.

Nos últimos meses, o político, diagnosticado com leucemia, também sofria de um quadro grave de infecção pulmonar. Por isso, Berlusconi precisou ser hospitalizado para tratar a doença.

A primeira internação do italiano ocorreu no dia 5 de abril e ele ficou quase um mês internado. No entanto, há três dias, Berlusconi foi internado novamente para fazer exames e seu quadro de saúde voltou a piorar.

Quem foi Silvio Berlusconi

Três vezes premiê da Itália, Silvio Berlusconi nasceu em 1936 em Milão. Quando era jovem, para pagar os estudos na faculdade direito, o político chegou a trabalhar como cantor ("crooner") em um navio de passageiros.

Apesar de colecionar polêmicas, Silvio tinha uma imagem política forte e consilidada na Itália.

Segundo a última atualização do ranking de bilionários da Forbes, Berlusconi tinha uma fortuna de quase US$ 7 bilhões (cerca de R$ 34 bilhões) e era o 5º mais rico da Itália.

