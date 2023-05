Reprodução/Twitter @FuerzasMilCol Forças Militares da Colômbia buscam crianças sobreviventes de acidente de avião

Um dia após anunciar que as quatro crianças desaparecidas após a queda de um avião na parte colombiana da Floresta Amazônica haviam sido localizadas, o governo do país retificou a informação e agora disse não saber onde elas estão.

As autoridades da Colômbia buscam por quatro irmãos, entre eles um bebê de 11 meses, que desapareceram na floresta há 18 dias, após sobreviverem a um acidente de avião. Os três adultos que estavam na aeronave com eles morreram com a queda.

Nesta sexta-feira (19), Astrid Cáceres, a presidente do Instituto de Bem-Estar da Família, agência do governo da Colômbia responsável por crianças e que coordena buscas com as Forças Armadas do país, disse não saber sobre o paradeiro do grupo.

Nessa quinta (18), a diretora do instituto havia afirmado que as crianças tinham sido localizadas, estavam vivas e em uma aldeia indígena da região, de difícil acesso.

Cáceres, porém, voltou atrás e disse não saber onde elas estão. "Quem dera soubéssemos onde estão as crianças. Por isso estamos em operação de busca. A Operação Esperança (como foi batizada a mobilização que procura pelos sobreviventes) está nos dando luzes", afirmou, em entrevista à rádio colombiana Caracol .

Ainda na quarta (17), o presidente colombiano, Gustavo Petro, foi criticado por ter publicado nas redes sociais que as crianças tinham sido encontradas com vida, sem a informação oficial. Ele, depois, apagou a postagem e corrigiu a declaração.

Entenda o caso

As crianças, que são indígenas da etnia huitoto e irmãs, estavam em um avião que caiu no dia 1° de maio e levou à morte de três adultos. Um dos três corpos encontrados é da mãe dos jovens. Outra vítima é um dos líderes da comunidade indígena.

As buscas seguem por Lesly Jacobombaire Mucutuy, de 13 anos; Soleiny Jacobombaire Mucutuy, de 9 anos; Tien Noriel Ronoque Mucutuy, de 4 anos; e Cristin Neriman Ranoque Mucutuy, de 11 meses. O acidente ocorreu na província de Caquetá, localizada ao sul da Colômbia.

A aeronave que caiu era do modelo Cessna 206, decolou de Araracuara e tinha como destino a cidade de San Jose del Guaviare. Pouco depois da decolagem, o piloto informou ao centro de controle que estava com problemas no motor do avião e emitiu um alerta de socorro antes do veículo sumir dos radares.

O caso teve grande repercussão na Colômbia e há dias se especula se as crianças seriam encontradas com vida, já que apenas os corpos dos três adultos foram localizados.

