Montagem iG / Imagens: reprodução/TV Globo e redes sociais - 06.06.2023 Caveirão foi atacado com bombas e ficou completamente destruído, na noite dessa terça-feira (6)

Um grupo de criminosos atacou um caveirão da Polícia Militar do Rio de Janeiro, na comunidade Bateau Mouche, na Praça Seca, Zona Norte da Rio, na noite dessa terça-feira (6). Na ocasião, os bandidos lançaram granadas e coquetéis-molotovs contra o veículo blindado. O fogo se alastrou rapidamente após atingir a parte da mangueira de combustível.

Policiais precisaram ser atendidos pelos bombeiros no local depois de inalarem a fumaça, mas nenhum deles chegou a ser hospitalizado ou ficou com ferimentos graves.

Na manhã desta quarta-feira (7), equipes do Núcleo de Apoio às Operações Especiais (Naoe) da Secretaria da PM se deslocaram até a região onde ocorreu o ataque para fazer a retirada do veículo, que foi completamente destruído. Além disso, o policiamento foi reforçado no local.

O primeiro alvo do grupo foi a base avançada do 18º BPM no Bateau Mouche, segundo a PM, que foi atacada com objetos arremessados e tiros. Depois disso, as equipes foram fornecer apoio e também acabaram se tornando alvo dos bandidos.

Imagens compartilhadas por moradores nas redes sociais mostram o caveirão em chamas após o ataque dos criminosos, que fugiram para um área de mata.

Veja:

Traficantes do Batô na Praça Seca, dispararam tiros de bazuca e explodiram o caveirao da PM pic.twitter.com/vVJDdz9b75 — MiliciaNeews2 (@MiliciaNeews2) June 7, 2023

A Polícia Militar afirmou que o ocorrido foi uma represália à morte do apontado como um dos chefes do tráfico de drogas da comunidade, David Odilon Carvalho de Oliveira, o DVD. Ele foi morto no último domingo (4).

O governador do Rio, Cláudio Castro (PL), comentou o ataque nas redes sociais e disse que não vai "permitir que a bandidagem se crie".

Reprodução/TV Globo - 06.06.2023 Veículo blindado foi retirado na manhã desta quarta (7)

"Nossa luta contra o crime é diária. Não vamos permitir que a bandidagem se crie aqui. Nada vai impedir o trabalho das polícias. Esse ataque de hoje a um blindado que estava numa base do Batalhão de Jacarepaguá é inadmissível", afirmou. "E já sabemos que se trata de uma represália á morte do chefe do tráfico da comunidade, atingido em confronto por policiais do Batalhão. Já determinei ao comandante da PM que as tropas especiais permaneçam no terreno para localizar os responsáveis."

E já sabemos que se trata de uma represália á morte do chefe do tráfico da comunidade, atingido em confronto por policiais do Batalhão.

Já determinei ao comandante da PM que as tropas especiais permaneçam no terreno para localizar os responsáveis. — Cláudio Castro (@claudiocastroRJ) June 7, 2023

"É um ataque não só contra a polícia, mas contra toda a sociedade!", acrescentou o governador.

