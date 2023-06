Reprodução: redes socais Policiais carregando homem amarrado na UPA

Policiais militares de São Paulo carregaram um homem com as mãos e os pés amarrados dentro de uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Vila Mariana (SP) no último domingo (5). Os agentes foram afastados do cargo após um vídeo do ocorrido ser divulgado nas redes sociais.

Através de nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo lamentou o ocorrido e disse que a ação dos policiais não é condizente com os procedimentos operacionais da Polícia Militar do Estado.

"Todos foram preventivamente afastados das atividades operacionais, vez que as ações estão em desacordo com os procedimentos operacionais padrão da instituição", disse a PM.

O homem, de 32 anos, é morador de rua e suspeito de roubar bombons e outros alimentos dentro de um mercado na zona sul da capital. O dono do estabelecimento acionou a polícia após o roubo.

O rapaz, que estava com duas caixas de chocolate nas mãos, foi encontrado próximo ao mercado pelos agentes. Ele não teria obedecido aos policiais e foi “necessário o uso da força para algemá-lo”, segundo o boletim de ocorrência.





Os PMs usaram uma corda para amarrá-lo pelas mãos e pelos pés e o levaram para o atendimento da UPA.





Veja a nota da SSP na íntegra

“A Polícia Militar lamenta o episódio e reafirma que a conduta assistida não é compatível com o treinamento e valores da instituição. Por isso, foi instaurado um inquérito para apurar todas as circunstâncias relativas às ações dos policiais envolvidos no episódio. Todos foram preventivamente afastados das atividades operacionais, vez que as ações estão em desacordo com os procedimentos operacionais padrão da instituição”.

“Os procedimentos adotados na abordagem serão analisados, inclusive as imagens registradas pelas Câmeras Operacionais Portáteis (COPs) usadas pelos policiais”.

“O homem havia sido preso em flagrante por furto em um supermercado da Vila Mariana junto a outras duas pessoas, sendo um menor. O caso foi registrado no 27ºDP.”

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.