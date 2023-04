Reprodução - 02.04.2023 'Bibi Perigosa', apontada como articuladora dos ataques no RN, é presa no Rio

Foi presa pelos agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) na tarde deste domingo (2) uma das principais articuladoras dos ataques que aterrorizaram o Rio Grande do Norte no último mês passado. Andreza Cristina Lima Leitão , conhecida como 'Bibi Perigosa' , saia de um shopping no bairro de Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro , quando foi capturada pelos policiais.

Após a sequência de ataques no estado potiguar, na última sexta (31), o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flavio Dino, anunciou uma ajuda de 35 milhões do governo federal além de homens da Força Nacional para ajudar o Rio Grande do Norte.

Os ataques tiveram início no dia 14 de março e se estenderam até o dia 25 do mesmo mês. Segundo a polícia, Bibi Perigosa era uma das chefes da facção que controla o tráfico do estado, no entanto, ela já vivia há quase três anos no Rio - desde 2020.

A traficante vinha sendo monitorada pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes havia cerca de uma semana.Segundo as investigações, a mulher se escondia no bairro Vila Kennedy. Na tarde de domingo (2), quando foi presa, ela deixou a favela de Bangu a caminho de Campo Grande, policiais interceptaram a criminosa em frente a um shopping. Contra ela havia um mandado de prisão expedido pela Justiça do Rio Grande do Norte.

“A Andreza criou um grupo de comunicação entre os criminosos que ela intitulou ‘Companhia dos Artilheiros’, que promoveu verdadeiros atos terroristas no Rio Grande do Norte, que incluíram assassinatos, roubos em série, depredação de prédios públicos e incêndios de veículos e residências”, destacou o delegado assistente da DRE, Rodrigo Coelho.

