Incêndio em Osasco

Um incêndio atingiu uma comunidade que fica próxima ao Rodoanel Mário Covas , em Osasco , em São Paulo, na manhã desta quarta-feira (7). As chamas começaram por volta das 5h50 e não houve feridos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo já está totalmente controlado. Foram até o local 16 viaturas para combater as chamas. No momento, 13 seguem no combate.

As chamas começaram em uma área com casas de madeira e alvenaria na rua Teotônio Vilela, em Santa Maria. Alguns moradores conseguiram retirar das casas alguns bens e objetos antes do fogo ser contido.

Os motoristas que estão no Rodoanel tem visibilidade reduzida por conta da fumaça. Até o momento, não se sabe a causa do incêndio.

