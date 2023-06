Reprodução - 01.06.2023 Homem desarmou e atirou contra dois policiais em São Paulo

As câmeras corporais dos policiais militares que foram baleados durante a abordagem de dois homens na Zona Leste de São Paulo registraram todo o ocorrido e ajudaram na identificação de Dario Gabriel Costa Viveiros, de 25 anos, que foi preso preventivamente.

O soldado Cleison Santos de Matos, que foi atingido com um tiro no rosto, ainda está internado na UTI do Hospital das Clínicas, com sedação leve, informou a Secretaria da Segurança Pública. "A equipe médica aguarda a redução no inchaço no maxilar para que sejam avaliados qual o melhor procedimento cirúrgico a ser adotado, assim como a extensão dos danos decorrentes do tiro em sua face", comunicou a secretaria.

Já o soldado Robert Castro de Abreu, que recebeu dois tiros nas pernas e um na barriga, está consciente e segue medicado. A cirurgia dele está prevista para a próxima terça-feira (6) para que o projétil seja retirado.

Veja, abaixo, a conversa entre o atirador e o policial, durante a abordagem na última quinta-feira (1º), em São Mateus, às 8h30. Enquanto fazia revista, o soldado pegou um celular que estava com Viveiros e começou a questioná-lo sobre o aparelho:

- Dario Gabriel: tá constando alguma coisa, senhor, nesse celular?

- Policial: tô verificando aqui.

Em seguida, o PM pede o documento do atirador, que diz que está em casa. Ao perguntar a idade do suspeito, ele responde ter 17.

- Policial: vou jogar a real com você. O celular está constando um BO. aqui. Você vai segurar esse BO. ou você vai colocar na conta do moleque?

- Policial: vou falar a real para você, irmão. Falar com papo de homem.

- Dario Gabriel: eu queria trocar umas ideias, senhor. De verdade. De homem. Papo reto de homem mesmo, senhor.

- Policial: papo de homem, você tá fazendo suas correria e eu estou fazendo meu trampo. Tá tudo gravado desde a hora que eu te abordei.

Depois, o PM diz que vai levá-lo para a delegacia e, ao chegar no local, ele vai ter que explicar sobre o aparelho, que constava como furtado. Na ocasião, Dario Gabriel indica que o adolescente que estava com ele seja levado ao DP, não ele.

- Dario Gabriel: o senhor pode levar ele, então, no meu lugar?

- Policial: não. O celular tava com quem?

- Dario Gabriel: senhor, o celular tava comigo, senhor.

- Policial: então pronto, mano. Então segura teu BO. Você é sujeito homem.

- Dario Gabriel: senhor, mas é o seguinte, eu mesmo não roubei esse celular. Pelo amor de Deus.

- Policial: tá bom, então. Você vai chegar lá, você explica para o delegado.

- Dario Gabriel: pelo amor de Deus, senhor. Eu tenho família. Para o senhor entender, eu sei que o senhor tá gravando, pelo amor de Deus, senhor, me dá uma oportunidade, mano.

- Policial: que oportunidade...

- Dario Gabriel: o menino tá aqui do meu lado. Ele pode segurar o celular, senhor.

- Policial: é o seguinte: você vai de boa? Ou vou ter que te algemar?

- Dario Gabriel: eu vou de boa. Vamos trocar umas ideias? Calma aí, senhor.

- Policial: Não tem que trocar ideia não, mano

- Dario Gabriel: calma aí, não precisa me segurar, não, que eu não vou correr.

- Policial: precisa, sim, eu vou te meter a algema. Eu tô trocando ideia de boa.

O PM, então, pede que o parceiro abra o porta-malas da viatura para colocar Dario dentro. O suspeito afirma que não vai fugir, mas tenta correr e é capturado pelos policiais.

O embate entre os dois PMs e o atirador dura cerca de 15 segundos.

Câmera de segurança da rua em que houve a abordagem também registrou a fuga do homem de 25 anos. Depois, ele consegue pegar a arma de um dos PMs e atira ao menos cinco vezes contra eles.

Após fuga, os dois suspeitos foram detidos



Após os tiros, Dario correu pela rua, entrou em uma casa e roubou roupas para continuar a fuga. O menor que estava com ele na abordagem, Maurício Alberto Alves de Oliveira, também foi preso no mesmo dia. Ele teria ficado com a arma roubada dos policiais, que foi entregue pelo atirador, e o ajudou a trocar de roupa para fugir.



Maurício, conforme o boletim de ocorrência, tentou despistar os PMs que tentavam localizar Dario ao tentar abraçar e beijar uma mulher em frente a uma adega. Na ocasião, ele teria se apresentado com vários nomes, mas acabou confessando que tinha fugido do sistema penitenciário do Paraná.

A arma roubada do PM foi encontrada em uma bolsa do menor. Ele foi detido por receptação e foi cumprido o mandado de prisão por ter fugido da prisão.

Dario havia sido condenado por tráfico de drogas e era considerado foragido por não ter voltado de uma saída temporária, segundo a polícia. A prisão em flagrante dele foi convertida em preventiva, ou seja, não tem prazo determinado para terminar.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.