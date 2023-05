Reprodução - 31.05.2023 PM agride idosa de 80 anos no interior de SP

Uma idosa de 80 anos e um homem rendido e algemado foram agredidos por PMs na cidade Igaratá, no interior de São Paulo, na última terça-feira (30).

Imagens que circulam pela internet mostram dois policiais militares agredindo um homem algemado e rendido com chutes e um 'mata-leão'. Logo depois, um tumulto se inicia e um dos PMs dá um soco no rosto da idosa, que é deficiente auditiva, após ela dar um tapa nele. Veja:

🚨 Idosos agredidos com socos e pontapés por policiais militares da @PMESP , em São Paulo. Uma das vítimas, uma mulher de 70 anos, foi agredida com um soco no rosto. pic.twitter.com/VMYI0BVj8r — Douglas Protázio (@douglasprotazio) May 31, 2023





De acordo com a corporação, o vídeo teria sido gravado por uma testemunha.

A idosa foi levada ao pronto atendimento da cidade após a agressão e liberada em seguida. Além dela, os homens rendidos e os policiais passaram por exames de corpo de delito no IML.

Segundo a SSP, um Inquérito Policial Militar (IPM) foi instaurado para apurar possíveis crimes por parte dos agentes. No entanto, segundo a pasta, a agressão ocorreu após os policiais serem hospitilizados e também agredidos pela família durante uma discussão com vizinhos por uma demarcação de terras.

Os agentes envolvidos foram afastados temporariamente do cargo.

