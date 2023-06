Reprodução/ Alerj Casa incendiada na Baixada Fluminense foi demolida pela Defesa Civil

Os irmãos A.J., de 9 anos, e T.G.A., 8, que morreram durante um incêndio na casa em que moravam em Nova Iguaçu, foram sepultados neste domingo (4) no Cemitério Municipal Carlos Sampaio, no sub-bairro Austin, na Baixada Fluminense. Outras duas crianças, de 13 e 3 anos, conseguiram deixar a residência antes das chamas tomarem conta.

Os corpos das vítimas foram removidos do Instituto Médico Legal (IML) de Nova Iguaçu e levados diretamente para o cemitério, sem a realização dos velórios. Todo o enterro foi organizado pela prefeitura do município, que está auxiliando a família e já a inseriu no programa de aluguel social.

O incêndio aconteceu na madrugada deste sábado (3) na Estrada do Tinguazinho. Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes do 4º Grupamento de Bombeiros Militar (Nova Iguaçu) foram acionadas para o local às 2h25. Já na residência, os agentes localizaram A.J., de 9 anos, e T.G.A., de 8, mortos.

Ainda de acordo com a corporação, a irmã mais velha das vítimas, T.C., 13 anos, conseguiu fugir da residência com o irmão caçula, Y.E., 3. Eles tiveram ferimentos e foram socorridos pelos bombeiros. De acordo com a Prefeitura de Nova Iguaçu, os sobreviventes estão na casa de familiares e receberão a visita de uma equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social na segunda-feira (5).

As circunstâncias do incêndio, no entanto, ainda são desconhecidas. Informações preliminares apontam que um curto-circuito em um ventilador deu início as chamas na residência. A mãe das crianças teria deixado a casa para acompanhar sua mãe no médico devido a uma emergência médica.

Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado na 58ª DP (Posse), que já realizou uma perícia no local. Testemunhas e familiares das vítimas ainda serão ouvidos na delegacia. Diligências estão em andamento para esclarecer todos os fatos.

