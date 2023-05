Reprodução/TV Globo Casa pega fFogo atinge casa no bairo do Riachuelo, no Rio de Janeiro ogo no Riachuelo

Um incêndio atingiu uma casa na manhã desta terça-feira (2), na Rua Vitor Meireles, no bairro do Riachuelo , na Zona Norte do Rio.

Por volta das 6h25, o fogo já havia se espalhado por todo o imóvel.

Vizinhos tentaram judar com mangueiras e jogando baldes com água por cima do muro

O Corpo de Bombeiros chegou por volta de 6h40 e iniciaram o trabalho de combate ao fogo.

Não há registro de vítimas.

