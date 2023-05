Reprodução Polícia investiga a causa da morte de quatro crianças em Alagoas

Um incêndio em residência deixou quatro crianças mortas na madrugada deste domingo (14) em Canapi, no interior de Alagoas. As identidades das vítimas não foram reveladas.

A Polícia Civil acredita que um curto-circuito no ventilador teria provocado incêndio. Os investigadores afirmam que o fogo se alastrou para um dos colchões e provocou o descontrole das chamas.

Em depoimento, os pais das vítimas informaram que as crianças dormiam com a porta do quarto trancada, o que impossibilitou a entrada deles no cômodo.

O Corpo de Bombeiros informou que não recebeu chamado para a residência. Segundo a corporação, o caso só chegou ao conhecimento dos agentes na manhã deste domingo.

A casa está interditada para análise da Perícia. Ainda não há informações sobre o velório das vítimas. Em nota, a Prefeitura de Canapi lamentou o ocorrido.

“Nós Canapienses estamos de luto pelo falecimento de quatro crianças ocorrido nessa madrugada. Que Deus em sua infinita misericórdia console todos os familiares nesse momento de dor”, afirmou a prefeitura.