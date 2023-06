Ricardo Stuckert Lula e Macron durante reunião do G7, em Hiroshima, no Japão, em maio deste ano

O presidente Lula confirmou neste sábado (3) que irá a Paris, na França, para participar de uma cúpula promovida pelo presidente francês, Emmanuel Macron. O evento, previsto para o final de junho, discutirá o financiamento a países pobres e em desenvolvimento que visa apoiar o combate às mudanças climáticas.

O Brasil tem se reintegrado ao mundo, dialogando e construindo parcerias, em buscas de melhores oportunidades para nosso país, e um mundo com mais cooperação e desenvolvimento sustentável. Obrigado pelo convite, amigo @EmmanuelMacron . https://t.co/NBX5JJyvyT — Lula (@LulaOficial) June 3, 2023









"O Brasil tem se reintegrado ao mundo, dialogando e construindo parcerias, em buscas de melhores oportunidades para nosso país, e um mundo com mais cooperação e desenvolvimento sustentável. Obrigado pelo convite, amigo", escreveu o presidente brasileiro no Twitter, marcando o chefe de Estado francês na psotagem.

Lula tem criticado líderes internacionais de países ricos sobre o financiamento que tem sido prometido desde 2009. “Estou esperando até agora os US$ 100 bilhões”, disse o petista na sexta (2) durante visita à nova fábrica da Eletra, que produz ônibus elétricos, em São Bernardo do Campo (SP).

A “Cúpula por um Novo Pacto Financeiro Mundial” acontecerá nos 22 e 23 de junho, e abordará uma reforma dos bancos multilaterais de desenvolvimento e o financiamento das "tecnologias verdes". Além da cúpula, Lula também irá ao Vaticano se encontrar com papa Francisco, com que conversou por telefone na última quarta-feira (31).





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.