Reprodução: Agência Brasil Arthur Lira (PP-AL)

Após a Câmara dos Deputados aprovar a medida provisória que reestrutura os ministérios do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL) , disse que o governo "terá que andar com suas pernas" a partir de agora. O texto será analisado pelo Senado nesta quinta-feira (1º).

"Importante que se diga, deixe claro, que daqui pra frente, governo vai ter que andar com suas pernas. Não haverá nenhum tipo de sacrifício", afirmou o presidente da Câmara ao deixar o Congresso nesta madrugada.

"Estamos longe de estarmos comemorando uma base, como alguns tentam perpassar. Amanhã será um novo dia. Dia de Senado apreciar a matéria", acrescentou Lira.

Segundo Lira, a construção do placar, que foi de 337 deputados favoráveis a e outros 125 foram contrários, teve "muita conversa, parcimônia e tranquilidade dos líderes".

O texto foi aprovado após Lula se envolver pessoalmente nas negociações, falando com os líderes dos partidos e Lira. Na conversa com o presidente da Câmara, o deputado expôs a dificuldade de articulação no terceiro mandato do petista, e teceu críticas ao fato do governo ainda não ter constituído uma base aliada.

Ainda, afim de promover a aprovação da MP, o Planalto empenhou R$ 1,7 bilhão em emendas parlamentares na terça-feira (30).

