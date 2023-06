Marcelo Camargo/Agência Brasil - 08.01.2023 Bolsonaristas golpistas invadem Congresso, STF e Palácio do Planalto

Os financiadores dos atos antidemocráticos que destruiram os Três Poderes , em Brasília, no dia 8 de janeiro, devem ser o alvo principal no início das investigações da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos Atos Golpistas, segundo a relatora, senadora Eliziane Gama (PSD-MA).

De acordo com Gama, as investigações não irão se limitar apenas a data dos atos golpistas. Ela afirma que haverá uma apuração dos ataques anteriores a data, como o que aconteceu à da Polícia Federal, em 12 de dezembro de 2022, além da tentativa de explosão de caminhão-tanque no aeroporto da capital, em 24 de dezembro.

No entendimento da relatora, tudo está interligado e, os dois primeiros, foram como se os golpistas estivessem "se preparando" para o 8 de janeiro.

Com isso, os primeiros requerimentos para aprovação dos membros devem ser os que envolvem a convocação e a quebra de sigilo das pessoas suspeitas de finaciamento, sejam física ou jurídica. As reuniões para votar requerimentos devem começar na semana que vem.

Até agora a CPI já enviou 100 requerimentos que pedem a quebra de sigilo de pessoas envolvidas na tentativa de golpe. Desde de segunda-feira (29), já foram protocolados 50 novos pedidos. Veja sobre o que são:

transferência de sigilo bancário;

fiscal;

telefônico e telemático.

Com a quebra de sigilo, a polícia consegue ler mensagens contidas em aplicativos, por exemplo.

Os partidos que mais fizeram solicitações de quebra de sigilo foram o PT e PDT, que compõem a base do atual governo. Já o PSDB fez dois pedidos.

Veja para quem os pedidos foram direcionados:



Jair Bolsonaro, ex-presidente

Mauro Cesar Barbosa Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro;

Ailton Barros, ex-militar ligado a Mauro Cid;

Gonçalves Dias, ex-ministro do GSI do governo Lula;

José Eduardo Natale, ex-coordenador de Segurança das Instalações Presidenciais de Serviço do GSI;

George Washington de Oliveira Sousa, envolvido na tentativa de explosão de um caminhão de combustível em Brasília;

Wellington Macedo de Souza, também envolvido na tentativa de explosão;

Alan Diego dos Santos Rodrigues, comparsa de George e Wellington.

Além desses, também há requerimentos contra pessoas que participaram dos ataques e que podem ter ligações com parlamentares, por exemplo.

