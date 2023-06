MARCOS CORRÊA/ PR General Augusto Heleno

Durante a sessão desta quinta-feira (1º) da Comissão Parlamentar de Inquérito ( CPI ) dos Atos Antidemocraticos , o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional ( GSI ), General Augusto Heleno , exaltou o golpe militar de 1964. A fala foi feita na Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Segundo Heleno , o golpe de 64 , que resultou em uma ditadura militar no Brasil, foi algo benéfico para o país. "Salvou o Brasil de se tornar um país comunista", diz o general durante uma discussão com outros parlamentares. Ele ainda chama de "revolução" e "movimento" o ato de golpe de Estado , sendo este evento visto apenas de um lado.

O general afirmou que os deputados da Casa estavam "deturpando a história" quando diziam que milhares de pessoas foram mortas durante o regime militar . Ele pediu que apresentassem provas e afirmou que "muita gente do lado da revolução foi vitimada".

General Heleno, na CPI dos Atos Antidemocráticos da CLDF, faz uma defesa abjeta da ditadura brasileira. As urnas varreram esses saudosistas do regime militar do governo, agora a luta contra a extrema-direita continua no congresso e nas ruas! #DitaduraNuncaMais pic.twitter.com/r5c7hRt7yx — Fernanda Melchionna (@fernandapsol) June 1, 2023

O ex-ministro do GSI foi categórico em afirmar que não considera que os atos ocorridos no dia 8 de janeiro tenham sido uma tentativa, por parte dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, de tomada do poder.

Ele ainda diz que nunca tinha visto a chamada "minuta do golpe ", que foi encontrada na casa do ex-secretário de Segurança do Distrito Federal Anderson Torres. Heleno diz: "Jamais vi essa minuta nem tratei com Bolsonaro sobre o assunto".

A minuta em questão foi encontrada durante uma busca e apreensão na casa de Torres. Nela, ficava expresso que o então presidente da República, Jair Bolsonaro, instaurasse estado de defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral, com o objetivo de reverter os resultados das eleições em que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) saiu vencedor.

