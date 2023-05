Reprodução / g1 - 30.05.2023 Mário Sérgio Gravital, ex-companheiro de Susane Martins da Silva, suspeita de enviar bombons envenenados que levaram à morte de mulher

Mário Sérgio Gravital, ex-companheiro de Susane Martins da Silva, presa suspeita de enviar bombons envenenados que mataram Lindaci Viegas Batista de Carvalho, chamou a acusada de "psicopata" e disse ter sido vítima de uma armação, após deixar a cadeia nessa segunda-feira (29).

"Fui encarcerado duas vezes injustamente. Fui pego por uma, bem dizer, uma psicopata, que fez esse encarceramento comigo", afirmou, em entrevista a jornalistas.

Ele disse que conhecia Lindaci desde que eram crianças e ficou "chocado" com o ocorrido. "Eu fiquei chocado e desesperado em saber a ação contra a Lindaci. Ela era minha amiga de infância, depois viemos a ter relacionamento e nos separamos", continuou.

"Maldade é pouco: ela tirou um pedaço de mim. Eu perdi uma grande amiga. Agora... Cada um com os seus erros, e ela que pague o dela", finalizou.

Mário Sério foi preso enquadrado na Lei Maria da Penha e deixou a prisão quatro dias após a decisão do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) que determinou sua soltura.

Ele foi detido após supostamente ter agredido Susane. Depoimentos afirmam, porém, que ele teria sido vítima de uma armação da ex-namorada.

Após o caso do envenenamento de bombons vir à tona e Susane ser presa suspeita do crime, os policiais da 20ªDP, de Vila Isabel, começaram a investigar se a mulher forjou provas contra o ex-companheiro.

Segundo os policiais, tanto Lindaci quanto Susane namoraram Mário Sérgio Gravital, mas em momentos diferentes. O ciúme que Susane tinha da relação de Mário com a vítima pode ser, inclusive, um dos motivos do crime.

Depois que o homem deixou a prisão, Susane reatou com ele, mas o relacionamento foi interrompido novamente por uma nova prisão contra ele, com base em provas suspeitas. Na ocasião, testemunhas informaram que Susane teria entrado em uma rede social do então companheiro e enviado mensagens a ela proferindo ameaças.

Reprodução Lindaci Viegas Batista de Carvalho morreu após ingerir bombons envenenados que teriam sido enviados por Susane Martins da Silva

As mensagens teriam sido apresentadas à Justiça e Mário foi preso mais uma vez, supostamente por descumprir uma medida protetiva determinada, que previa que eles não deveriam manter contato.

"Alguns dias antes, o irmão do Mário Sérgio veio na unidade fazer um registro. Ele alega que Mário foi preso por falsas mensagens de Susane. Ela usou o Facebook dele para mandar mensagem para ela com ameaças. Ela levou essas mensagens para o judiciário e por isso ele foi preso", afirmou o delegado Fábio Souza, titular da 20ª DP, ao Bom Dia RJ.

Enquanto a polícia investigava a morte de Lindaci, o irmão de Mário, Abilio Gravital, depôs na 20ª DP e mencionou os dois relacionamentos que o irmão teve.

Mário namorou Lindaci por quatro anos, informou Abilio. Depois, começou a namorar Susane. Ele relatou que o relacionamento dos dois sempre foi conturbado e que Susane teria visto uma troca de mensagens entre Mário e Lindaci em novembro do ano passado. A partir desse momento, ela passou a ameaçar Lindaci.

