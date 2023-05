Reprodução/TV Globo - 25.05.2023 Susane já havia ameaçado Lindaci

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nesta nesta quinta-feira (25) Susane Martins da Silva. A mulher é suspeita de envenenar bombons e mandar entregar para a cuidadora Lindaci Viegas Batista de Carvalho, que morreu após ingerir os doces. Segundo o delegado Fábio Souza, titular da 20ª DP (Vila Isabel), o crime foi premeditado e ocorreu por conta do ciúmes que Susane tinha de um ex-namorado em comum com Lindaci.

Segundo a família da vítima a mulher já havia ameaçado a cuidadora semanas antes mandando uma foto para Lindaci com uma arma na mão dizendo: “Eu falo pouco, mas faço muito”.

“Ela [Susane] usou o filho dela para poder ir até o mototaxista [a fim de] entregar os bombons envenenados”, disse o delegado.

Segundo o agente, Susane colocou nos doces uma espécie de chumbinho, só que mais forte “tanto que ela [Lindaci] morreu muito rápido, não teve tempo nem de ser socorrida. Ela já chegou no hospital em óbito”

“Quando começaram a divulgar essa notícia [da morte da Lindaci], ela [Susane] ficou com receio e começou a ameaçar o mototaxista, que não era para falar nada, porque senão ia acontecer alguma coisa com ele”, relatou a equipe da rede Globo.

Ex-namoradofoi motivo

As investigações apontaram que Lindaci e Susane namoraram, em momentos diferentes, o mesmo homem. Ainda de acordo com os agentes, o motivação do crime havia sido ciúmes do ex-parceiro em comum. Lindaci ficou com o homem por cerca de 4 anos.

Após o término com a cuidadora, o homem identificasdo como Mário Sérgio iniciou um "relacionamento conturbado" com Susane, que durou cerca de dois anos. Susane ainda chegou a denunciá-lo pela Lei Maria da Penha. A polícia aponta que Mauro, atualmente, está preso.

Apesar de não estar em liberdade, Susane tinha cíumes do ex e acreditava que ele havia voltado a ter um caso com Lindaci.

“Susane sempre desconfiou que Mario Sérgio estava lhe traindo com Lindaci e resolveu se vingar justamente no dia do aniversário desta para não chamar a atenção, dando-lhe flores e bombons que estavam envenenados”, explicou.

