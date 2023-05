Reprodução: Flipar Mulher morreu após comer bombons que ela ganhou de presente, junto com um buquê de flores, no dia do aniversário.

Lindaci Viegas Batista de Carvalho, de 54 anos, morreu após comer um bombom envenenado que foi deixado por uma pessoa anônima no apartamento do seu namorado, em Vila Isabel, no último sábado (20). Apontada como a responsável pelo crime, Susane Martins da Silva, que namorou um ex-companheiro da vítima, foi presa na tarde desta quarta-feira, em Acari.

Como ela recebeu o bombom?

- Lindaci fazia aniversário no sábado, quando um entregador a ligou para dizer que uma pessoa anônima estava enviando uma caixa de chocolates e um buquê de flores.

- Desconfiada, ela pediu que o presente fosse deixado na loja do namorado, em Vila Isabel, onde havia câmeras de segurança.

- A vítima ligou para algumas pessoas próximas para tentar descobrir quem havia enviado o presente. O ex-marido dela, então, teria dito que era o remetente como forma de brincadeira.

- Tranquilizada, Lindaci levou o doce para o salão de beleza e comeu lá. O chocolate estava envenenado com chumbinho e ela morreu a caminho do Hospital Federal do Andaraí.

Suspeita presa e motivação do crime

- Susane Martins da Silva teve um caso amoroso com Mário Sérgio, ex-marido de Lindaci. Os dois tiveram um namoro conturbado, com idas e vindas, que não se transformou em casamento, como queria a suspeita.

- De acordo com Lenice, irmã da vítima, Lindaci estava sofrendo ameaças por telefone e teve as redes sociais hackeadas recentemente.

- Susane desconfiava que Mário a traiu com a vítima durante a conturbada relação. Ela decidiu se vingar motivada por ciúmes.

- A suspeita foi presa na tarde desta quarta-feira, em Acari, onde ela contratou o entregador.

Reprodução Lindaci Viegas Batista de Carvalho morreu após ingerir bombons envenenados que teriam sido enviados por Susane Martins da Silva





Como a polícia descobriu?

- O entregador contratado por Susane compareceu na 20ª DP (Vila Isabel) para prestar depoimentos.

- Ele afirmou que foi solicitado por um menino menor de idade, identificado como filho de Susane, e recebeu R$ 90 para fazer a entrega. O motoboy também relatou que recebeu ameaças para afirmar a Lindaci que o presente teria sido enviado por um homem alto e negro.

- Durante buscas de imagens de câmeras de segurança em Acari, os policiais da 20ª DP (Vila Isabel) foram informados de que a suspeita estaria procurando pelo mototaxista para trocar o celular dele e ocultar qualquer diálogo.

- As imagens também confirmaram que o carro no qual o menino estava ao entregar o presente ao motoboy pertence a Susane.

- Ela deve responder por homicídio duplamente qualificado, provocado por envenenamento e motivo fútil.

