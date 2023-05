Montagem iG / Imagens: reprodução / redes sociais - 25.05.2023 Frentista foi arrastado por caminhão em São Paulo

Um frentista de 66 anos morreu após ser arrastado por um caminhão durante uma discussão em um posto de combustíveis na Mooca, Zona Leste de São Paulo. Imagens registradas pelas câmeras de segurança do local mostram o homem sendo levado pelo veículo na noite dessa quinta-feira (25).

A discussão entre eles teria começado enquanto o caminhoneiro abastecia no posto. Em dado momento, o caminhão arranca do local, levando o frentista, que se agarrou à porta do veículo, pendurado.

O motorista arrastou o frentista pela Rua Capitão Pacheco e Chaves. Pouco depois, nas imagens, é possível ver o caminhão passando no outro sentido da via, mas sem o trabalhador.

Pessoas que passavam na rua encontraram a vítima caída e acionaram a Polícia Militar. A morte do frentista foi constatada ainda no local.

O caso segue sendo investigado pelo 56º DP de SP e a perícia ainda vai constatar se a vítima morreu em decorrência de atropelamento ou devido à queda, após ter sido arrastada.

Até a manhã desta sexta-feira (26), o caminhoneiro que aparece no vídeo ainda não havia sido localizado.

