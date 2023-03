Rovena Rosa/Agência Brasil - 28/09/2022 Pedestres se protegem da chuva no bairro da Liberdade durante frente fria na capital

São Paulo começa esta semana com temperaturas mais baixas devido à propagação de uma frente fria pelo litoral paulista. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), moradores devem encontrar nebulosidade e chuvas na capital paulista a partir desta segunda-feira (27), com uma redução do calor.

O fim de semana foi marcado por temperaturas altas e baixa umidade na cidade. As máximas superaram os 30ºC. Na Zona Sul da capital, milhares de pessoas enfrentaram o calor e o sol para curtir o festival Lollapalooza , que ocorreu no Autódromo de Interlagos, e durou de sexta a domingo.

Hoje, a nebulosidade e as chuvas devem se alterar com períodos mais amenos ao longo do dia, conforme o CGE. As temperaturas devem ficar entre 20ºC e 25ºC — bem abaixo do registrado nos últimos dias. Durante a tarde, a instabilidade deve ser maior, podendo haver pancadas de chuva.

A terça-feira (28) deve apresentar sol entre nuvens e temperaturas em elevação ao longo do dia. Os termômetros ficam entre 19ºC e 28ºC. Já no fim do dia, a nebulosidade cresce e há chance de novas chuvas, mas mais rápidas e isoladas.

Com o afastamento da frente fria, a primeira do outono de 2023, as instabilidades vão perder força na quarta (29), quando o dia será marcado por muitas nuvens na cidade de São Paulo . Segundo o Climatempo, as temperaturas vão voltar a subir de maneira gradual nos dias seguintes e, até sexta-feira (31), elas voltam a se aproximar dos 29ºC.

Litoral

Esse domingo foi marcado por aumento da nebulosidade durante a noite, tempo abafado e instabilidade na capital. Mesmo assim, os termômetros apontaram valores elevados, com 25ºC e índices de umidade relativa acima dos 60%.

Ao mesmo tempo, o Litoral Sul, a Baixada Santista e parte do Litoral Norte tiveram áreas de instabilidade variando entre moderada e forte intensidades.

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia (MCTI), disse que é alta a possibilidade de eventos de enxurrada na Baixada Santista e São Sebastião. De acordo com o órgão, a passagem da frente fria pode causar "acumulados significativos" na manhã de hoje.

Além disso, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja na noite de ontem para chuvas intensas no estado, principalmente nas regiões metropolitanas de São Paulo, no Vale do Paraíba e no Litoral Sul.

A previsão é de tempestades entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia, e de ventos fortes, de 60 a 100 quilômetros por hora, na manhã desta segunda.

