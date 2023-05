redacao@odia.com.br (Agência Brasil) Collor é condenado pelo STF por corrupção passiva e lavagem de dinheiro

O Supremo Tribunal Federal (STF) condenou nesta quinta-feira (25) o ex-senador Fernando Collor de Mello pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

A presidente do STF, Rosa Weber, foi a última a apresentar seu voto no caso. Agora, a Corte discute a dosimetria da pena. O relator do caso, ministro Edson Fachin, sugeriu pena de 33 anos de prisão, além de aplicação de multa, indenização por danos, perda de bens relacionados ao crime e proibição do exercício de função pública.



Collor deverá cumprir a condenação em regime fechado. Mesmo condenado, porém, ainda poderá apresentar recursos à Corte para questionar a sentença. A execução da pena é iniciada apenas após a análise desses recursos.

Além do ex-senador, outras duas pessoas estão no banco dos réus: Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos e Luis Pereira Duarte de Amorim.





Veja como votou cada ministro:

Edson Fachin , Luis Roberto Barroso , Cármen Lúcia e Luiz Fux: condenação por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Dias Toffoli , André Mendonça e Alexandre de Moraes : condenação por corrupção, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Absolvição: Gilmar Mendes e Nunes Marques

Esta reportagem está em atualização*