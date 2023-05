Fernando Frazão/Agência Brasil Base do Ibama e da Força Nacional foi atacada na comunidade de Palimiú





Garimpeiros voltaram a atacar uma base de fiscalização do Ibama e da Força Nacional localizada na Terra Indígena Yanomami . O tiroteio foi registrado na madrugada da última segunda-feira (15) e ocorreu no rio Uraricoera, em Roraima .

Os agentes do governo que foram atacados atuam na comunidade indígena de Palimiú, e informações divulgadas pelo portal G1 dão conta de que nenhuma pessoa ficou ferida diante da ofensiva dos criminosos.

Os garimpeiros realizaram o ataque em dois diferentes momentos, e o primeiro teve incío por volta das 1h da manhã. Nele, os criminosos estavam a bordo de quatro barcos e furaram um bloqueio feito por cabo de aço no local. Esta ação gerou um tiroteio de aproximadamente 10 minutos com os agentes do governo.





Essa primeira ofensiva foi bem sucedida, dado que os garimpeiros conseguiram rumar aos garimpos levando suprimentos. A segunda ação, também realizada com êxito, aconteceu no momento em que os criminosos retornaram.

A barreira já estava bem destruída por conta do primeiro tiroteio, e os garimpeiros, que destav vez estavam a bordo de 13 embarcações, passaram sem muitos problemas pelo local por volta das 4h da manhã.

Este foi o quinto ataque de garimpeiros contra agentes do governo que atuam no local para enfrentar o garimpo ilegal. A Força Nacional e o Ibama suspeitam que os autores da ofensiva mais recente são do mesmo grupo daqueles que causaram a morte de um Yanomami na comunidade de Uxiu, no dia 30 de abril .

O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que o governo iria reforçar a atuação na Terra Indígena Yanomami após o ataque letal. Ele afirmou que seriam deslocados para o local mais 220 agentes da Força Nacional.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.