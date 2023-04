Júnior Hekurari/Divulgação Yanomami ferido é atendido

Três indígenas Yanomami foram baleados por garimpeiros ilegais na comunidade Uxiu, dentro da Terra Indígena Yanomami, na tarde deste sábado (29). Um deles, de 36 anos, morreu, e outros dois, de 24 e 31 anos, ficaram feridos.



Segundo o presidente Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami e Ye'kwana (Condisi-YY), Júnior Hekurari Yanomami, após o ataque dos garimpeiros, os três indígenas foram socorridos de Uxiu e levados para Surucucu, onde foram atendidos em uma unidade de referência em saúde.

Ilson Xirixana, ferido gravemente na cabeça, não resistiu e morreu na manhã deste domingo (30). Ele atuava na região como agente indígena de saúde. Os outros dois feridos foram transferidos para Boa Vista (RR).

Júnior afirma que alguns dos garimpeiros estavam encapuzados, e já chegaram à comunidade Uxiu abrindo fogo. "Estamos no aguardo de novas informações, que deverão ser repassadas às autoridades", disse ele.



