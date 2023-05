Reproduçao TV Globo Polícia impede assalto à agência bancária no Rio de Janeiro - 11.05.2023

O ataque aconteceu por volta das 4h, na Rua Capitão Barbosa, na Praia de Olaria, no baixo de Cocotám, no Rio.

Os criminosos foram surpreendidos pelos policiais, que já vinham acompanhando as atividades da quadrilha. Ao menos 12 fuzis foram apreendidos. A fachada da agência bancária ficou completamente marcada pelos tiros e dois veículos utilizados na ação pelo criminosos também foram atingidos.

Os assaltantes chegaram a detonar um artefato explosivo, porém não conseguiram levar o dinheiro. Durante a fuga, o restante do grupo deixou explosivos no interior da agência e roubou um automóvel.

Bloqueios foram estabelecidos nas saídas da Ilha do Governador, na tentativa de capturar os nove fugitivos.

De acordo com as autoridades policiais, os bandidos eram oriundos de outros estados e foram recrutados por traficantes do Complexo do Alemão . Três dos indivíduos presos são provenientes da Bahia, Paraíba e Minas Gerais.

A operação conjunta foi realizada pela 25ª Delegacia de Polícia (Engenho Novo), Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), Delegacia de Repressão a Furtos de Cargas (DRFC), Subsecretaria de Segurança e a Polícia Militar.

