Paulo Sergio/Câmara dos Deputados Deputado André Janones (Avante-MG)

O deputado federal André Janones (Avante) virou um pesadelo para os aliados de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Parlamentares estão incomodados com a postura do colega desde que ele assumiu a função em Brasília e as reclamações já chegaram ao Planalto. Há quem venha pedindo que o deputado seja barrado e afastado das principais decisões do país.

A coluna ouviu de uma pessoa importante dentro do governo que um grupo de deputados teria procurado Alexandre Padilha (PT), ministro das Relações Institucionais, solicitando que Janones não ganhe protagonismo em nenhum debate nacional. "Ele nivela o debate por baixo e se coloca na posição de bolsonarista de esquerda", afirmou um parlamentar, que confidenciou o apelido de André Janones entre a base aliada. "O Carluxo do Lula".

Não houve resposta convincente de Padilha, que ficou de levar a situação para Lula. O pedido é que Janones não faça parte da CPMI dos atos golpistas e nem fale em nome do governo em qualquer situação. Porém, dentro do Planalto a avaliação é que esses deputados não vão conseguir dar um gelo em Janones. "O Lula gosta muito dele e entende a importância que o deputado tem para a comunicação do governo", contou um ministro ouvido pela coluna.

Pessoas próximas a Lula garantem que o presidente enxergou o movimento de alguns deputados como uma espécie de ciúmes que Janones tem causado por conta do protagonismo que ele vem alcançando nos debates públicos. Ele também entende que o parlamentar sabe lidar com o bolsonarismo e é preciso alguém combativo e que não uso só termos técnicos, mas parta para o ataque se for necessário.

Lula também não deu indícios se vai trabalhar nos bastidores para que Janones seja escolhido para a CPMI, mas membros do governo consideram que está descartado que o governo se afaste ou dê um gelo em Janones. "Os deputados do PT vão ter que aprender a lidar com ele e disputar espaço para o bem da democracia", comentou outra fonte ligada a atual administração.