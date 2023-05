redacao@odia.com.br (IG - Último Segundo) Esta é a quarta vez que o ministro é convocado por opositores no Congresso

Na manhã desta terça-feira (09), o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, foi convocado pela quarta vez a comparecer no Congresso. Ele participou da audiência pública na Comissão de Segurança Pública (CSP) do Senado. O pedido foi feito pelos opositores do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), sendo a sessão promovida pelo senador Magno Malta (PL-ES).

Na audiência, o senador do Espírito Santos, Marcos do Val (Podemos), fez questionamentos ao ministro acerca dos acontecimentos dos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Segundo o senador, ainda aparecerá um vídeo do ministro na Praça dos Três Poderes, tal qual aconteceu com o ex-ministro do GSI, Gonçalves Dias.

Após a afirmativa de Marcos do Val, Dino retruca dizendo: "Não adianta pegar trechos de entrevistas para pescar contradições inexistentes, a não ser na sua mente. Na verdade, o que acontece? Eu não estava lá, eu fui avisado e cheguei".

Ele ainda ironiza os vídeos e a fala do senador, completando: "Não precisa o senhor ir para porta do Ministério da Justiça fazer vídeo de internet porque se o senhor é da Swat, eu sou dos Vingadores. O senhor conhece o Capitão América? O Homem-Aranha?". A fala gerou risos no Congresso.

Dino e o senador Marcos do Val (Podemos-ES) travam debate sobre os atos golpistas de 8 de janeiro – Ministro da Justiça questiona suposta manipulação de vídeo divulgado por do Val nas redes sociais. #flaviodivo #marcosdoval pic.twitter.com/Mo2SpZ4Pgo — iG Último Segundo (@ultimosegundo) May 9, 2023

O senador Marcos do Val tem 51 anos, sendo militar do Exército Brasileiro do 38º Batalhão de Infantaria.Ele ficou mais conhecido como instrutor de agentes de segurança, tanto no âmbito público como privado.

Do Val chegou a fundar uma empresa ao qual já ofereceu cursos à agentes da Swat, Nasa, FBI, Navy Seals e Vaticano, chamado Centro Avançado em Técnicas de Imobilizações (Cati). A informação pode ser vista no site oficial do senador.

