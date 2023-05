Agência Brasil TSE

Um assessor do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foi preso suspeito de violência doméstica contra a própria esposa na noite desta segunda-feira (8) em Caieiras , Região Metropolitana de São Paulo .

De acordo com o boletim policial, Eduardo de Oliveira Tagliaferro teria chegado em sua casa alterado e efetuado um disparo com arma de fogo durante uma briga com a sua mulher após ameaçá-la.

A vítima contou aos agentes que, após isso, ela correu para a garagem da residência com as filhas em busca de proteção. A mulher solicitou medidas protetivas em caráter de urgência á Justiça.

Após a chegada dos policiais, a arma utilizada por Eduardo foi apreendida, assim como as munições.

O caso foi registrado como violência domestica, disparo de arma de fogo e ameaça. O assessor do TSE segue preso à disposição da Justiça.

Exoneração após prisão

Na manhã desta terça-feira (9), Tagliaferro foi exonerado do cargo. Ele era chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, vinculada ao gabinete do presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes e havia sido nomeado em agosto de 2022.

O Tribunal Superior Eleitoral afirmou, em nota, que o assessor foi exonerado "devido sua prisão em flagrante por violência doméstica e aguardará a rigorosa apuração dos fatos."



