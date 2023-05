Pedro França/Agência Senado Flávio Dino participa de audiência pública no Senado

Durante uma audiência na Comissão de Segurança Pública do Senado , o ministro da Justiça, Flávio Dino, bateu boca com o senador Sérgio Moro , ex-juiz ( considerado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal ) no julgamento que condenou o atual presidente Lula e o levou a prisão por 580 dias na sede da Superintendência Polícia Federal, em Curitiba (PR).

Dino deixou claro que compareceu à sessão como ministro e senador da República, exigindo respeito.

Flávio Dino responde a Sergio Moro e diz: "Eu fui juiz e nunca fiz conluio com o Ministério Público. Eu nunca tive sentença anulada", disse o ministro da Justiça

Ele disse que acha importante refletir com consciência sobre as ações de cada um, destacando que ele mesmo (Sergio Moro) já foi alvo desse tipo de tratamento.



Durante a fala do atual ministro Justiça -- cargo que já ocupado por Moro na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) , o senador permaneceu calado.

Dino prosseguiu, afirmando sua integridade como pessoa honesta, sem qualquer registro criminal.

Ele reforçou que jamais participou de conluios com o Ministério Público , nunca teve suas sentenças anuladas e, por sua trajetória íntegra como juiz, ministro e governador, não admitia que alguém sugerisse sua prisão.

