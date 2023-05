Reprodução/CNN Bolsonaro

Após a ação na CPI da Covid em desfavor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ser arquivada pelo ministro Dias Toffoli , Cármen Lúcia, ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), resolveu levar nesta segunda-feira (9) ao plenário presencial da Corte a análise de recurso contra a decisão do colega magistrado.

Com isso, uma data para o julgamento do recurso será agendada pelo STF.

Jair Bolsonaro (PL) é apontado pelo relatório final da CPI da Covid, aprovado em 2021, pelo crime de infração de madida sanitária. O ex-presidente não utilizou máscaras e estimulou aglomerações durante a alta da pandemia no país.

A abertura de um inquérito contra Bolsonaro ocorreu naquele mesmo ano e foi encaminhada ao STF depois da conclusão da CPI. Após isso, o ministro Dias Toffoli ficou com a relatoria do caso.

Pouco tempo depois, em 2022, a Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu o arquivamento da ação contra Bolsonaro. Segundo argumentou a PGR, não era possível apontar a prática do crime contra o ex-presidente a partir dos elementos apresentadas na CPI .

Este ano, em março, ministro do STF Dias Toffoli resolver acolher o argumento da PGR e determinou o arquivamento do processo contra o ex-mandatário.

No mesmo mês, os senadores que participaram da CPI apresentaram um recurso contra a decisão do ministro do Supremo, que, até então, estava sendo analisada em plenário virtual.

O julgamento teve início no dia 28 de abril e iria ser encerrado nesta segunda-feira (9) até a ministra Carmém Lúcia encaminhar o recurso para sessão presencial. O placar estava 3 a 0 pela para o arquivamento da ação.

