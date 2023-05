HyldeK / Wikimedia Commons - 29.04.2011 Polícia Civil cumpriu mandados de prisão, busca e apreensão em quatro estados

Neste domingo (7), a Polícia Civil cumpriu mandados de prisão, busca e apreensão em quatro estados, contra suspeitos de aplicar o golpe do bilhete premiado . O caso foi registrado em todo o país, principalmente na Região Metropolitana de Porto Alegre. Os agentes investigavam o crime desde 2021.

Esse tipo de golpe ocorre quando os estelionatários enganam as vítimas e propõem a troca de uma quantia em dinheiro por um falso bilhete de loteria que seria premiado.

Até o momento, 22 pessoas foram presas na operação, sendo 12 delas no Rio Grande do Sul , três no Paraná, uma no Espírito Santo e uma em Santa Catarina. Outros cinco suspeitos já estavam presos e passaram a responder pelo crime.

A Polícia Civil do RS informou que 21 vítimas do golpe foram identificadas e tiveram um prejuízo de cerca de R$ 800 mil, todas juntas. Os presos devem ser enquadrados nos crimes de estelionato e associação criminosa.

A previsão, antes do início da ação, era de que fossem cumpridos mandados de busca, apreensão e prisão nas cidades de Passo Fundo (RS), Caxias do Sul (RS), Farroupilha (RS), Balneário Camboriú (SC), Camboriú (SC), Itajaí (SC) Pinhais (PR), São José dos Pinhais (PR), Colombo(PR) e Vila Velha (ES).

Na manhã deste domingo, as diligências seguem sendo cumpridas.

