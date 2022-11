Reprodução - 25.11.2022 Imagem de atirador que invadiu escolas no Espírito Santo

A Polícia Militar de Aracruz, confirmou a prisão no início da tarde desta sexta-feira (25) a prisão do homem que invadiu duas escolas, e deixou três mortos e 11 feridos no Espírito Santo. Ele havia fugido de carro, mas foi pego pela Polícia Federal Rodoviária (PRF), que informou a prisão na cidade por volta das 14h10.