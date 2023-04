ig iG Último Segundo

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu dois atores pornôs suspeitos de extorquir homens casados em vários estados do país nesta quinta-feira (13) na ' Operação Laqueus' . Os investigados foram detidos em São Paulo .

Segundo a investigação policial, os suspeitos faziam anúncios em sites de garotos de programa para atrair vítimas. Após isso, por meio de aplicativos de troca de mensagens, eles ganhavam a confiança dos possíveis clientes e levantavam informações pessoais que poderiam ser usadas na extorsão.

No Distrito Federal, a polícia aponta que o foco dos suspeitos eram empresários e servidores públicos "do alto escalão", mas o crime foi cometido contra pessoas em diversas unidades da federação.

Os policiais identificaram vítimas em:

Brasília (DF)

Macaé (RJ)

Rio de Janeiro (RJ)

Belo Horizonte (MG)

Florianópolis (SC)

São Paulo (SP)

Maringá (PR)

De acordo com os agentes, os homens trocavam fotos íntimas com as vítimas para poder chantageá-las. "Os autores visavam pessoas com condições financeiras elevadas e que fossem casados".

Os policiais cumpriram, além dos mandados de prisões temporárias, dois mandados de busca e apreensão. Até agora, a operação teve como foco a cidade de São Paulo capital.

A extorsão

Segundo a Polícia Civil, os suspeitos identificavam uma vítima e conseguiam material para que pudessem chantageá-la. Após isso, os homens passavam a pedir transferências bancárias.

"Geralmente em valores que giravam em torno de R$ 3 mil a R$ 10 mil", afirma a polícia.

As ameaças eram de que iriam expor o material íntimo conseguido das vítimas aos familiares, especialmente esposas e companheiras, empregadores e outras pessoas próximas. Ainda de acordo com a polícia, os investigados conseguiam, por meio da "darkweb", dados dos homens casados que eram usados contra eles.

Eles devem responder pelo crime de extorsão, podendo ser condenados até a 15 anos de prisão para cada vítima identificada.

